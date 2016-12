Frank Sinatra, 100 anni dalla nascita di un'icona internazionale della musica

Il suo repertorio è pieno di brani entrati nella storia, canzoni senza tempo che sono diventati degli evergreen intramontabili. Un misto di ritmo e sentimento a cui Sinatra aggiungeva quell'appeal pop trasversale che nessuno è riuscito mai più ad eguagliare. Pezzi come "I've Got Under Me Skin" e "Night and Day" di Cole Porter, "The Shadow of Your Smile" di Webster, "Fly Me To The Moon" di Howard, "Come Fly With Me" di Cahn e Heusen, "That's Life" di Gordon e Kay e "New York New York" di Kander ed Ebb per citarne solo alcuni dei più noti del suo repertorio arrangiati dai fidati Nelson Rieddle, Count Basie, Don Costa e Quincy Jones. Per non parlare di quei brani che hanno dominato le classifiche mondiali, "Somethin' Stupid", "Strangers in the Night" e "My Way", i suoi capolavori, il suo marchio di fabbrica.