Addio a Edwin Hawkins, divenne star reinventando il classico "Oh Happy Days"

Si è spento Edwin Hawkins, musicista gospel, pianista, compositore. Aveva 74 anni e soffriva di cancro al pancreas. Era conosciuto soprattutto per il suo arrangiamento del 1969 di "Oh Happy Day", vecchio inno religioso risalente a un paio di secoli prima. La canzone, oltre ad essere inclusa nella lista delle "Songs of the Century", ha fatto vincere alla sua band, Edwin Hawkins Singers, il premio Grammy “Best soul gospel performance”.