Morta Dolores O'Riordan, frontwoman dei Cranberries

GLI ANNI CON I CRANBERRIES - Dolores O'Riordan entra a far parte dei Cranberries nel 1990 e insieme a loro negli Anni Novanta pubblica gli album "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?" (1993), "No Need to Argue" (1994) - contenente "Zombie", canzone premiata agli MTV Awards nel 1995 - "To the Faithful Departed" (1996) e "Bury the Hatchet" (1999). Dopo altre due pubblicazioni ("Wake Up and Smell the Coffee" e il loro Greatest hits "Stars - The Best of 1992 - 2002"), il gruppo si scioglie ufficialmente nel 2003. Nel 2009, dopo la parentesi solista, la O'Riordan annuncia la reunion del gruppo. Nel 2012 esce il loro album "Roses", seguito nel 2017 da "Something Else".



LE COLLABORAZIONI CON L'ITALIA - La sua prima uscita solista risale al 2004, per la colonna sonora del film di Mel Gibson "La passione di Cristo". Lo stesso anno è ospite al Festival di Sanremo e compare nell'album Zu & Co. di Zucchero Fornaciari, con la canzone "Pure Love". Nel 2007 Dolores duetta con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro nel brano intitolato "Senza fiato", colonna sonora de film "Cemento armato" del regista Marco Martani.



LA CARRIERA SOLISTA - Nel 2007 esce anche il suo primo album da solista, "Are You Listening?", mentre due anni più tardi è la volta di "No Baggage". A partire dal 2013 la O'Riordan è stata uno dei giudici della versione irlandese di "The Voice".