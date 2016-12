10 settembre 2014 U2, un ritorno a sorpresa e... gratis: il nuovo album regalato su iTunes Bono e soci sono intervenuti alla convention Apple presentando il loro nuovo lavoro "Songs Of Innocence" che fino al 13 ottobre sarà gratuito. Poi uscirà la versione fisica con alcune bonus track Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:30 - E alla fine è arrivato, nella maniera che nessuno si aspettava. Il tanto atteso nuovo album degli U2 si intitola "Songs Of Innocence" ed è disponibile gratuitamente su iTunes fino al 13 ottobre, quando poi uscirà la versione fisica a pagamento. E' stata la stessa band ad annunciarlo intervenendo alla convention Apple nella quale è stato presentato il nuovo iPhone 6.

Una vera rivoluzione nell'ambito dell'industria musicale. Perché qui non si tratta di un gruppo emergente ma della band più famosa del mondo, che "regala" il suo nuovo album per un mese abbondante a 500 milioni di utenti, facendo così di "Songs Of Innocence" il disco con la ampia diffusione mai avuta.



E in quanto a Bono e soci, il ritorno oltre che di immagine è anche economico, dal momento che al di là dei ricavi futuri sulle copie delle varie special edition che verranno fatte del lavoro, a monte c'è un accordo con Apple di quelli importanti. Qualcuno sostiene che sia un accordo di due anni, che potrebbe riguardare anche iniziative future, forse anche la sponsorizzazione di un tour. Ma su questo non ci sono conferme. Sicuramente Bono ha fatto sapere che questo è solo "il primo tassello di una collaborazione che trasformerà il modo in cui la musica è ascoltata e vista".



Il 13 ottobre uscirà sia la versione fisica standard che il vinile e una versione tradizionale deluxe che conterrà una sessione acustica di brani selezionati dall'album più quattro canzoni inedite. Anche la copertina sarà diversa. L'album, registrato a Dublino, Londra, New York e Los Angeles, è stato prodotto da Danger Mouse, Paul Epworth, Ryan Tedder, Declan Gaffney e Flood e stilisticamente incrocia le primissime influenze musicali della band, dal rock e punk-rock anni 70 alla prima elettronica e musica ambient anni 80.