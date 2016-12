Subsonica suonano "Di domenica"

15:13 - I Subsonica lanciano il nuovo singolo intitolato "Di domenica", una ballad, scritta in una casa di campagna durante la primavera del 2013, che parla di cambiamenti e di come si possano considerare tali solo quando ci lasciano davvero smarriti. Cresce intanto l'attesa per il nuovo disco "Una nave in una foresta" che uscirà il 23 settembre mentre è già primo su iTunes in preorder.

La band ha scelto proprio di cantare la domenica perché vista come un limbo: una terra neutrale nella quale regole, ruoli, promesse, giuramenti, vengono momentaneamente sospesi. Un luogo sensuale e leggero, nel quale riprendere in mano il proprio destino con quieto coraggio. Le storie del settimo album "Una nave in una foresta" sono quelle di persone che combattono, sperano, pregano, attendono un cambiamento, sfidano il precipizio, facendo affidamento sulle proprie risorse. E' una lettura individuale ma non individualista, del presente.



In autunno i Subsonica saranno in tour nei maggiori palasport. Si inizia il 31 ottobre da Jesolo al Pala Arrex e si prosegue il primo novembre a Pesaro - Adriatic Arena, il 7 a Napoli - Palapartenope, l’8 a Bari - Palaflorio , il 13 a Torino - Palaolimpico, il 15 a Verona - Palasport, il 21 a Roma - Palalottomatica, il 27 a Bologna - Unipol Arena, il 28 a Firenze - Mandela Forum, il 29 a Genova - 105 Stadium, il primo dicembre gran finale della prima parte del tour a Milano - Mediolanum Forum.;