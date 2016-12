Subsonica, tour e album top secret

11:48 - A tre anni da "Eden" i Subsonica tornano con un nuovo album in uscita a settembre, anticipato dal un singolo dal titolo ancora top secret che arriverà il 6 giugno. In questi mesi Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio si sono ritrovati per confrontarsi, scrivere e registrare nuove idee. Il nuovo tour parte da Jesolo dal 31 ottobre e farà tappa fino a dicembre nei maggiori palasport.

Dopo il debutto di Jesolo al Pala Arrex si prosegue il primo novembre a Pesaro - Adriatic Arena, il 7 a Napoli - Palapartenope, l’8 a Bari - Palaflorio , il 13 a Torino - Palaolimpico, il 15 a Verona - Palasport, il 21 a Roma - Palalottomatica,, il 27 a Bologna - Unipol Arena, il 28 a Firenze - Mandela Forum, il 29 a Genova - 105 Stadium, il 1° dicembre gran finale della prima parte del tour a Milano - Mediolanum Forum.