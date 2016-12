Ligabue è pronto a scaldare gli stadi

09:01 - Quattrocentomila biglietti già venduti per il tour estivo negli stadi al via dal 30 maggio a Roma dopo quattro anni di assenza, sold out a Roma, Milano e Catania, palco mastodontico e rotondo con tre strutture, "Mondovisione" è cinque volte platino e album più venduto del 2013. Ligabue è l'artista dei grandi numeri ma anche molto amato dai fan visto che accorrono in massa ai suoi concerti, tanto che sono state aggiunte altre date a settembre.

"Dopo la bella esperienza di Mondovisione Tour Piccole Città 2014, undici concerti nei palazzetti di alcune città di provincia (per cui ringrazio ancora chi ha “campeggiato” pur di poter comprare i biglietti e tutti i presenti in generale per l’incredibile calore espresso), adesso è venuto il momento degli stadi. - ha fatto sapere Ligabue con una nota stampa - Ci torniamo dopo quattro anni. Ho deciso che presenteremo “Mondovisione” integralmente (o quasi). La struttura sarà innovativa per cui, a differenza del solito (in cui ci siamo sempre esibiti all’interno di una “nicchia”) questa volta saremo “esposti” verso il pubblico. Siamo già assorbiti nel lavoro di preparazione e, come potrete immaginare, contiamo i giorni che ci separano dal 30 maggio, data della nostra prima".



Per presentare la nuova avventura di Ligabue sono intervenuti in un incontro con la stampa a Milano Ferdinando Salzano ad di F&P Group che organizza il tour, il manager dell'artista Claudio Maioli e il presidente della casa discografica Warner Marco Alboni. Salzano ha messo a punto una iniziativa per la trasparenza per la vendita dei biglietti: "Pensiamo che il secondary ticketing (il meccanismo che genera la rivendita dei biglietti a prezzi generalmente maggiorati, ndr) sia un'operazione truffaldina nei confronti del pubblico e per contrastarlo abbiamo messo da parte 500 biglietti per data, che metteremo in vendita 48 ore prima del concerto".



Maioli poi è entrato nello specifico sul concerto. Il palco tondeggiante è una delle novità con un enorme tetto a sbalzo che dona una visibilità a 180 gradi. Ci saranno tre strutture installate nel palco che ospiteranno vari momenti del live. L'orario di inizio è previsto alle 21.30 perché "c'è bisogno di buio per esaltare la scenografia ma anche il gioco di luci spettacolare". Si pensa a gruppi, supporter che possano suonare prima di Ligabue ma di certo ci sarà il preshow. Prima di ogni data, infatti, Angelo Baiguini e Fabrizio Ferrari saranno in diretta su Rtl 102.5 da una postazione all’interno dello stadio per far vivere le emozioni dei fan prima dello show, intrattenerli e raccontare le loro storie.



Infine il manager ha aggiunto: "Stiamo cominciando a pensare che sarebbe bello portare la musica di Luciano anche un po' in giro per il mondo, anche se non puntiamo ad un vero e proprio world tour".



Ai dieci concerti di giugno e luglio si aggiungono nuove date a settembre: a Trieste, Torino, Bologna e Bari. In prevendita sono già sold out i concerti del 30 maggio a Roma, del 6 e 7 giugno a Milano e dell’11 giugno a Catania, mentre sono ancora in vendita gli ultimi biglietti per il 31 maggio a Roma. Per informazioni: www.ligachannel.com e www.fepgroup.it.