Subsonica ripartono da "Lazzaro"

09:20 - I Subsonica rompono il silenzio con il nuovo singolo "Lazzaro". La band usa una metafora biblica per reagire alla crisi non solo intima ma anche economica: "C'era un sorriso negli occhi che non c'è più, col futuro qualcuno ha giocato d'azzardo". Tra le nuove iniziative dei Subsonica c'è quella di pubblicare sul Web i piani sequenza in download gratuito, così i fan possono diventare registi di quello che diventerà il video ufficiale di "Lazzaro".

Cresce intanto l'attesa per l'album dal titolo ancora top secret in uscita a settembre e a tre anni di distanza da "Eden". Già pronto il tour che vedrà ancora una volta sul palco Samuel, C-Max, Boosta, Ninja e Bass Vicio e che prenderà il via dal 29 ottobre a Jesolo - Pala Arrex, poi il primo novembre a Pesaro - Adriatic Arena, il 7 a Napoli - Palapartenope, l'8 a Bari - Palaflorio , il 13 a Torino - Palaolimpico, il 15 a Verona - Palasport, il 21 a Roma - Palalottomatica, il 27 a Bologna - Unipol Arena, il 28 a Firenze - Mandela Forum, il 29 a Genova - 105 Stadium, il primo dicembre si chiude al MediolanumForum di Assago (Milano).