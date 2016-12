9 luglio 2014 Robin Thicke, solo 530 cd venduti in Inghilterra Clamoroso flop per l'autore del tormentone "Blurred Lines" che con il nuovo disco dedicato all'ex moglie è stato snobbato letteralmente dai fan Tweet google 0 Invia ad un amico

12:22 - E' un periodo nero per il cantautore Robin Thicke. Disperato per la separazione dalla moglie Paula Patton, il nuovo album a lei dedicato, "Paula" appunto, in Inghilterra nella prima settimana ha venduto solo 530 copie, come riporta il Guardian. In America le cose non vanno meglio con 25mila copie. Lontani i numeri di "Blurred Lines" (che conteneva il tormentone omonimo): nella prima settimana fece 177mila copie vendute.

Evidentemente i fan non hanno premiato la versione più malinconica di Robin che è rimasto nella memoria collettiva grazie al video festoso e soprattutto pieno di donne nude del video "Blurred Lines". Quale sarà la sua prossima mossa discografica per risollevarsi dal flop?



Ma c'è anche da dire che un piccolo incidente di percorso può capitare. "Paula" è il settimo album della carriera di Robin che è iniziata nel 2003 con "A Beautiful World" e poi proseguita con album come "The Evolution of Robin Thicke", "Something Else", "Sex Therapy" e "Love After War".