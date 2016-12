Robert Downey Jr, il figlio Indio arrestato per possesso di cocaina

11:55 - Tale padre tale figlio, almeno per quanto riguarda i "vizietti". Secondo il magazine US Weekly Indio, il figlio 20enne di Robert Downey Jr, è stato infatti arrestato ad Hollywood per possesso di cocaina. L'interprete di "Iron Man" in passato ha avuto problemi con la droga, così come suo padre prima di lui, e ha difeso a spada tratta il primogenito spiegando che "la dipendenza è una componente genetica della famiglia".

"E' stato fermato dal vice sceriffo perché stava fumando stupefacenti da una pipa. E' stato trovato in possesso di arnesi per inalazione e di una sostanza che crediamo essere cocaina" hanno fatto sapere le forze dell'ordine in un comunicato. Dopo l'arresto il figlio dell'attore è stato rilasciato con una cauzione pari a 10mila dollari.



Robert Downey Jr, che in passato ha lottato contro la dipendenza da cocaina ed eroina, è immediatamente intervenuto in favore del figlio. "Sfortunatamente la dipendenza è una componente genetica della nostra famiglia e purtroppo Indio l'ha ereditata - ha dichiarato a Us Weekly - Da parte nostra ci sono il massimo del supporto e della comprensione Crediamo che Indio possa diventare una storia di riabilitazione a lieto fine".