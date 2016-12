Rita Ora, tutta nuda dalla vita in giù

09:00 - Dopo l'addio con il produttore musicale Calvin Harris, Rita Ora ha voluto festeggiare la sua nuova vita da single regalando su Instagram uno scatto ad altissimo tasso erotico in cui appare completamente nuda dalla vita in giù. Nella foto si vede la cantante che insinua maliziosa una mano all'interno delle cosce, con ai piedi un paio di tacchi a spillo che rendono l'atmosfera ancora più intrigante.

Rita non sembra avere nessuna intenzione di piangersi addosso e non ha perso l'occasione di farsi notare durante il Capital FM's Summertime Ball, l'evento musicale organizzato a Londra da Radio Capital UK.



La Ora si è infatti presentata in passerella con con un tutina di rete nera (formata da pantaloncini pinocchietto e crop top) che lasciava ben in vista slip e reggiseno. Con un look del genere i corteggiatori quest'estate non le mancheranno di certo.