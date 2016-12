5 settembre 2014 Rihanna torna sexy sull'Instagram dell'amica Il social network le ha chiuso il profilo dopo le immagini di nudo e la cantante si vendica aggirando l'ostacolo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:04 - Quando a maggio Istagram le ha chiuso il profilo per le immagini di nudo, Rihanna non l'ha presa bene e da subito ha promesso battaglia. Adesso ha trovato il modo per aggirare l'ostacolo. Complice la fotografa Melissa Ford, ha postato le foto in bikini sull'account social dell'amica. Con un vero e proprio "reportage" hot in barca. Un dispetto, soprattutto per dimostrare che le regole non riesce davvero a rispettarle.

La 26enne cantante delle Barbados è in giro per il Mediterraneo a bordo di un lussuosissimo yacht. E pare che non badi a spese. Tanto che una fonte ha recentemente raccontato al "Daily Mirror" che RiRi ha speso ben seimila sterline per una manicure. Ha preteso che l'estetista la raggiungesse in vacanza in Italia e senza battere ciglio ha pagato il conto (salato) tra aereo, albergo e trattamenti. Poi, quando trucco e parrucco erano perfetti, ha potuto mettersi in mostra per l'ennesimo shooting bollente. In barba a Instagram, che l'ha ospitata, suo malgrado.