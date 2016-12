Rihanna, lato B sexy e bagnato

09:32 - Di spalle e con il lato B in bella vista Rihanna alza la temperatura su Instagram. La star è volata in Brasile e attraverso il social regala ai fan le foto bollenti scattate a Rio. Immortalata dall'obbiettivo dei fotografi Steven Gomillion and Dennis Leupold, Riri esce dalle acque con i capelli sciolti, sfoggiando curve da 10 e lode. Per una volta la bad-girl si è spogliata degli eccessi, scoprendo i suoi lineamenti perfetti.

Dopo aver dato vita al duetto esplosivi con Shakira, Riri si è concessa una vacanza-lavoro in Sudamerica. Insieme alla collega colombiana ha inciso il singolo "Can't Remember To Forget You", contenuto nell'album di Shakira che uscirà il prossimo 25 marzo.