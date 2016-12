Shakira-Rihanna, coppia esplosiva!

11:14 - La coppia musicale è di quelle che fanno tremare i polsi. E' uscito il nuovo singolo di Shakira in duetto con Rihanna dal titolo "Can't Remember To Forget You". Sulla copertina c'è uno scatto in cui sulle ginocchia di Shakira e distesa per terra c'è Rihanna, entrambe elegantissime ma con il giusto tocco di sensualità. Il nuovo disco della star colombiana uscirà nei primi mesi di quest'anno e sarà tutto dedicato al suo grande amore: Gerard Piqué.

Il brano è stato scritto da Shakira con il cantautore svedese Erik Hassle, famoso nel 2008 per aver scalato le classifiche europee con "Hurtful". Il video ufficiale è stato già registrato tra il 6 e l'8 dicembre da Joseph Kahn