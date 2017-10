Ricky Martin molla il fidanzato Carlos Gonzalez dopo quattro anni

11:28 - Fine dell'amore tra Ricky Martin e il compagno Carlos Gonzales, che si sono detti addio dopo quattro anni di relazione e due figli (Valentino e Matteo, 5 anni). "Ricky e Carlos hanno messo fine di comune accordo alla loro storia ma continuano ad essere uniti dall'amicizia e dalle esperienze che hanno passato insieme" ha rivelato al magazine "People" la portavoce del cantante.

Il giornale portoricano "El nuevo dìa" ha riportato che la relazione si è interrotta poco prima di Natale e che Ricky e Carlos, che ha lasciato la residenza del suo ormai ex compagno a El Dorado, sono rimasti comunque in buoni rapporti. L'amore sembra sia iniziato a vacillare lo scorso novembre, quando la distanza a causato le prime crepe nel loro rapporto. "Hanno passato poco tempo insieme e si sono allontanati - aveva rivelato una fonte a "People" - Hanno litigato spesso e la crisi non è ancora passata".



In pochi mesi la coppia è quindi arrivata al capolinea, e pensare che solo un anno fa il cantante portoricano in un'intervista a "Vanity Fair" sembrava innamoratissimo del compagno. "Ho condiviso esperienze meravigliose con il mio partner. Le complicazioni, la comprensione e la libertà sono cose che non fanno paura se il tuo partner non ti giudica. E' questo che ho trovato in Carlos".