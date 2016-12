Philip Seymour Hoffman morto per "intossicazione acuta di droghe"

12:50 - Il medico legale che si è occupato delle analisi sul corpo di Philip Seymour Hoffman, trovato morto il 2 febbraio scorso nel suo appartamento nel quartiere Manhattan di New York, ha reso noto il referto. L'attore è morto per "intossicazione acuta di droghe". In particolare il mix micidiale era composto da eroina, cocaina, benzodiazepine e anfetamine.

La miscela letale di eroina e cocaina, in America definita "speedballing", è stata la causa della morte anche di Chris Farley, River Phoenix e John Belushi. Le luci dei riflettori sull'attore non si spengono ancora. Pare infatti che dai suoi diari personali, trovati nell'appartamento in cui è morto, emerga che fosse al centro di un triangolo amoroso con la moglie e un'altra donna. E c'è da scommettere che qualche altra rivelazione sulla vita privata così tormentata di Philip Seymour Hoffman venga a galla a breve.