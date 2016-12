Philip Seymour Hoffman coinvolto in un triangolo amoroso

07:48 - Philip Seymour Hoffman, morto per overdose lo scorso due febbraio, non aveva solo seri problemi di droga ma si trovava coinvolto in un triangolo amoroso. Lo scrive il New York Post, citando come fonte i diari trovati dagli investigatori nel suo appartamento nel West Village. L'amore dell'attore era diviso tra la compagna di sempre e madre dei suoi figli, Mimi O'Donnell, e una donna che aveva conosciuto di recente.

Diversi passaggi dei suoi diari rivelano anche quanto l'attore fosse frustrato al pensiero di essere ripiombato nel tunnel della droga che quasi certamente lo avrebbe ucciso e come pensasse di essere perseguitato da demoni. Gli investigatori hanno spiegato che i diari sono difficili da leggere perché scritti in scarabocchi e ciò potrebbe significare che Seymour Hoffman li abbia scritti mentre era ubriaco o sotto effetto di droghe.



Secondo quanto avrebbe scritto Seymour Hoffman, pare che la sua nuova fiamma fosse il motivo per cui la O'Donnell lo aveva buttato fuori di casa circa tre mesi fa. Sembra inoltre che la donna non lo volesse sotto lo stesso tetto con i figli mentre faceva uso di droghe, e tuttavia sperava che si sarebbe disintossicato prima, al pensiero di stare lontano dalla famiglia.