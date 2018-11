6 febbraio 2014 Philip Seymour Hoffman, smentita la relazione gay: "Bugia volgare e disgustosa" Il presunto amante David Bar Katz contro il National Enquirer

10:02 - E' giallo sulla vita sentimentale dell'attore Philip Seymour Hoffman. Sul National Enquirer era infatti comparsa una dichiarazione dello sceneggiatore David Bar Katz, lo stesso che ha scoperto il cadavere dell'attore, in cui ammetteva: "Avevamo una relazione omosessuale". Affermazione smentita poco dopo dal diretto interessato, che ha fatto sapere di non aver mai parlato con il magazine: " E'una bugia volgare e disgustosa".

Il funerale di Hoffman dovrebbe essere celebrato il prossimo venerdì in forma privata, così come chiesto dalla famiglia della star, mentre si moltiplicano i dubbi sulla morte dell'attore. Il medico legale che ha svolto l'autopsia ha infatti spiegato che i risultati dell'esame sono "inconcludenti" e serviranno ulteriori test per determinare con sicurezza la causa del decesso.



Proseguono intanto le indagini per capire chi ha venduto la dose fatale di eroina a Hoffman. Nel corso di un blitz a Little Italy sono finite in manette quattro persone, in possesso di 350 buste di eroina dello stesso tipo di quelle rinvenute a casa di Hoffman. Se verrà confermato dagli inquirenti che i quattro arrestati sono gli spacciatori che gli hanno venduto la partita fatale di eroina, potrebbero essere incriminati per omicidio.