Peaches Geldof, ordinata l'autopsia

09:17 - La polizia ha deciso di far chiarezza sui motivi del decesso improvviso e misterioso di Peaches Geldof, figlia di Bob trovata senza vita nella sua casa di Wrotham, nell'Est dell'Inghilterra. E' stata ordinata l'autopsia. Intanto il tabloid inglese The Sun rivela che in casa non c'era droga e si pensa che la morte sia dovuta ad arresto cardiaco. La modella e conduttrice tv era molto dimagrita e dal passato emergono sette e culti satanici.

Dunque Peaches era molto dimagrita negli ultimi tempi, come emerge da alcune fotografie. Il giornale britannico ricorda il suo passato di tossicodipendente - nel 2008 sarebbe anche andata in overdose - e il suo interesse per sette e culti. Sarebbe stata una seguace di un oscuro ordine satanico. Di recente si dice che si sia avvicinata all'ebraismo, religione del marito Tom Cohen.



Intanto la morte, hanno spiegato le autorità, viene trattata come "non sospetta" ma al momento non è stata individuata la causa. L'autopsia sarà compiuta nei prossimi giorni, ha precisato la polizia del Kent.



Centinaia i tributi lasciati sul profilo Twitter di Peaches, anche da parte di molte star. Come la cantante Lily Allen, amica di vecchia data della conduttrice. "I miei pensieri sono coi Geldof in questo momento terribile" ha scritto l'artista, ricordando la "meravigliosa ragazza" che è scomparsa. Mentre Simon Cowell, l'ideatore di X Factor, ha affermato: "Le parole non bastano per esprimere il dolore che provo per la morte di Peaches". Il padre Bob invece nelle scorse ore ha scritto: "Come può essere possibile che non ti rivedremo? Come può essere sopportabile?".