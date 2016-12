Nicki Minaj mostra il seno nel video hot "Pills N Potions"

09:48 - Nicki Minaj mostra non solo il lato romantico nel nuovo video di "Pills N Potions" ma anche le sue forme generose. La conturbante rapper racconta di un amore difficile, il protagonista maschile è il muscoloso e tatuato collega The Game, mostrandosi in diverse sfumature. Da coniglietta sexy a seminuda con seno al vento, censurato con i cerotti neri. Insomma anche se canta l'amore, Nicki deve sempre mettere un po' di pepe a ravvivare l'atmosfera.