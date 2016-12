4 giugno 2014 Miley Cyrus, la popstar in versione sempre più selvaggia tra vodka e rave party La cantante porta il tour nel Nord Europa e si scatena Tweet google 0 Invia ad un amico

13:24 - Miley Cyrus sembra non essere per niente preoccupata dei ladri che le hanno svaligiato la villa californiana e si gode al massimo il suo tour nel Nord Europa. Su Instagram la cantante ha infatti pubblicato una serie di foto e video che documentano il suo stile di vita selvaggio fatto di vodka, fumo e rave party. Ad accompagnarla nei suoi eccessi il fratellino Braison, che la sta seguendo passo passo tra i fiordi.

Negli ultimi anni dal palco la Cyrus si è attirata la luce dei riflettori con le sue provocazioni al limite del pornografico, ma anche nel tempo libero non smette di oltrepassare i limiti. Volata in Finlandia per le tappe del suo tour, la popstar ha sconfitto il clima rigido a suon di bicchieroni di vodka e balli scatenati.



A "controllarla" da vicino il fratellino Braison, che si è però lasciato travolgere dal ciclone Miley ed è diventato il compagno perfetto per le sue notti brave.