Miley Cyrus, rubati gioielli e una Maserati

11:33 - Un tour decisamente sfortunato per Miley Cyrus. Dopo l'incendio del bus, la morte del cane e i problemi di salute: ora alcuni ladri si sono intrufolati nella sua villa di Los Angeles portandole via una Maserati e alcuni gioielli per un valore totale di 102 mila dollari. La polizia ha ritrovato qualche ora dopo l'auto di lusso, che era parcheggiata in bella vista in una cittadina vicina.

Secondo le prime ricostruzioni un uomo e una donna si sarebbero introdotti venerdì 30 maggio nella villa, scavalcando la cancellata esterna ed entrando poi nel garage. Al momento del furto non c'era nessuno nella proprietà, che era già stata derubata nove mesi fa.



Recentemente la Cyrus ha inoltre dovuto fare i conti con un fan inquietante, arrestato dai poliziotti mentre stava cercando di entrare in casa sua. Devon Meek, questo il nome dello stalker, sarà presto libero e ha già annunciato che tornerà a farsi vivo con la cantante. Visti i continui furti e le minacce, forse Miley dovrebbe rivedere i sistemi di sorveglianza della sua proprietà e magari investire di più sulla sicurezza delle sue proprietà.