11:33 - Forse stavolta ha esagerato e non mancano infatti le polemiche in Rete ma Miley Cyrus semplicemente va avanti per la sua strada. Così, durante uno show "segreto" al locale G-A-Y di Londra, la popstar è apparsa sul palco con una bambola gonfiabile, con fattezze maschili, e ha simulato lezioni di sesso orale. Fan in visibilio, un po' meno le associazioni dei genitori.