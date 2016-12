Miley Cyrus ai fan: "Spero siate tutti ubriachi e imbottiti di pasticche"

10:29 - Dopo lo stop forzato per i problemi di salute, Miley Cyrus ha ripreso il suo "Bangerz Tour" in grande stile, attirandosi nuove critiche. Durante il suo show all' O2 arena di Londra la cantante ha infatti incitato i fan ad esagerare con alcol e droga. "Ha detto che sperava fossimo completamente ubriachi e imbottiti di pillole - ha rivelato una fonte al Daily Mail - Poi ha chiesto al pubblico di pomiciare con una persona del loro stesso sesso".

Nella capitale inglese il concerto è stato vietato ai minori di 15 anni e non a caso. La Cyrus si è infatti esibita nell'ennesima sfilza di simulazioni sessuali, che comprendevano anche un'orgia con i ballerini. Dal palco ha poi sfidato le fan europee, incitandole ad essere più volgari di quelle americane.



Durante il concerto Miley ha anche ritagliato un momento "educativo", mettendo in guardia i ragazzi dagli effetti negativi delle sigarette. Naturalmente a modo suo. "L'erba non ha mai ucciso nessuno, lo sapete ragazzi vero? Quindi, invece di fumare sigarette, perché non iniziate a farvi le canne? - ha chiesto la cantante - Io fumavo, ho fumato sigarette per tre anni e sono stati i tre anni migliori della mia vita. Amavo le sigarette, ma mi stavano uccidendo lentamente. Sembravo vecchia e avevo solo 21 anni... e nessuno volevano pomiciare con me".