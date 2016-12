14 giugno 2014 Mila Kunis e il parto: "Ashton Kutcher? Meglio che resti alle mie spalle..." Il compagno potrà assistere al lieto evento, ma le "sbirciatine" sono vietate. "Dubito voglia vedere la mia vagina lacerarsi - dice a "Marie Claire" - perché accadrà di sicuro" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:00 - Gravidanza agli sgoccioli per Mila Kunis, che ha già messo le cose in chiaro con il compagno Ashton Kutcher: potrà assistere al lieto evento ma non potrà guardare da vicino. L'attrice ha svelato a "Marie Claire" i dettagli del parto, che avverrà in maniera naturale: "Lui (Kutcher ndr.) starà alle mie spalle. Dubito fortemente che voglia vedere la mia vagina lacerarsi. Perché è sicuro che questo accadrà".

"Solo due persone potranno entrare in sala parte: il mio dottore e la mia dolce metà. Ma starà vicino a me, sarà un testa a testa, non un testa-vagina - ha continuato Mila - A meno che lui non voglia mettere a rischio la sua vita e guardare. Ma non lo farei se fossi in lui. Si strapperà di sicuro, bisognerà solo capire quanto gravemente".



Dettagli splatter a parte del lieto evento in arrivo, le due celebrità di Hollywood sono innamoratissime e pronte a diventare dei bravi genitori: "Non voglio che i miei bambini siano str***. Al giorno d'oggi mi sembra che molti bambini lo siano. Entrambi vogliamo che abbia un buon carattere, che sia onesto. Voglio che la gente dica che è un bravo figlio". In bocca al lupo a mamma e papà!