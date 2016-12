24 giugno 2014 Michael Jackson, lo stile del re del pop Dal guanto di strass alle scarpe con l'aggancio di "Smooth Criminal", passando per il giubbotto di pelle di "Thriller". Tutti gli indimenticabili look del cantante scomparso nel 2009 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:26 - La storia di Michael Jackson è fatta di grandi canzoni e hit immortali, ma anche di look indimenticabili. Dal guanto di strass indossato nel periodo 1984-85 al giubbotto di pelle rossa del video di "Thriller", fino ad arrivare alle scarpe con l'aggancio a terra per potersi inclinare di 45 gradi, calzate nel video di "Smooth Criminal", sono tanti i tratti distintivi che caratterizzano la sua immagine. Il sito Stylight li ha raccolti tutti.

CLICCA "INGRANDISCI" PER SCOPRIRE TUTTE LE CURIOSITA'