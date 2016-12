Megan Fox bella anche senza trucco

11:33 - Non gioca più a fare la vamp, ora Megan Fox vuole fare solo la mamma. L'attrice 28enne dice addio alle mise sexy, non posa più in lingerie anzi non ha paura a mostrarsi senza trucco su Instagram. E i fan apprezzano subito la nuova immagine acqua e sapone con più di 15mila "like". D'altronde, anche al naturale, è davvero bellissima.

Impegnata nella promozione del nuovo film "Tartarughe Ninja" che in Italia arriverà a settembre, l'attrice ha recentemente dichiarato di non essere mai stata ambiziosa.



Sposata dal 2010 con Brian Austin Green, da cui ha avuto 2 figli, confessa di essere tornata sul set dopo una lunga pausa per assicurare un futuro migliore ai suoi bambini: "Dopo essere rimasta incinta per la prima volta e adesso che ho un secondo figlio è così difficile essere una mamma lavoratrice, soprattutto quando il tuo cuore non è nel lavoro ma altrove, con la famiglia. Devo fare almeno un film all’anno perché devo investire sul loro futuro devo essere in grado di pagare loro l’università e soddisfare le loro necessità".