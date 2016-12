Megan Fox è di nuovo mamma

14:08 - Di sicuro questo San Valentino Megan Fox e il marito Brian Austin Green non lo dimenticheranno. Perché la sexy attrice 27enne ha partorito il secondo figlio. Per ora si sa solo che è un maschietto e che sta bene. Davvero un bel record per la star di "Transformers": due figli in 17 mesi.

Noah è nato infatti a settembre del 2012, e a proposito della nuova gravidanza l'attrice aveva dichiarato: "Credo che Noah sarà un fratello eccellente, ha capito che sta succedendo qualcosa, anche se non ne ha ancora ben idea. Ama essere al centro dell'attenzione, ma si è già dimostrato molto sensibile e crescendo sarà un perfetto fratello maggiore".