Max Pezzali star a RadioItaliaLive

08:33 - Max Pezzali è il protagonista della tredicesima puntata di RadioItaliaLive, in onda venerdì 24 gennaio alle 22 in radio, su Radio Italia Tv e streaming video radioitalia.it e in replica domenica 9 febbraio alle 21 su Radio Italia Tv. Dopo aver raccontato a Daniele Bossari aneddoti e progetti per il futuro, Max sale sul palco esibendosi in una performance che racchiude nuovi brani e grandi successi del passato.

In scaletta: “L’universo Tranne Noi”, “Lo Strano Percorso”, “Rotta Per Casa Di Dio”, “Gli Anni”, “Come Mai”, “Sei Un Mito”, “Sei Fantastica”, “Hanno Ucciso L’uomo Ragno”, “Nessun Rimpianto”, “La Dura Legge Del Gol”, “Con Un Deca” e “Tieni Il Tempo”.