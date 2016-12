Lucio Dalla, nasce la Fondazione a Bologna

12:44 - Martedì 4 marzo verrà costituita a Bologna la Fondazione Lucio Dalla. I cugini di Lucio hanno atteso il giorno dell'anniversario del suo compleanno per dare vita alla Fondazione a lui dedicata nata per dare continuità e preservare l'opera artistico-musicale di Lucio. Tra le iniziative l'apertura della Csa Museo. La Pressingline, etichetta discografica fondata da Dalla nel 1984, continuerà a svolgere il suo lavoro di "scouting" dei nuovi artisti.

La Fondazione Lucio Dalla verrà costituita formalmente il 4 marzo, ma si dovranno aspettare le autorizzazioni e il completamento delle procedure necessarie prima di aprire i battenti. Solo a giugno quindi la Fondazione sarà finalmente all'opera e si potrà scoprire il calendario delle attività.



La Fondazione sarà il motore di una narrazione a 360 gradi di Lucio Dalla, uno strumento teso a ricordare e valorizzare le sue qualità di compositore, musicista, cantante, il suo amore per l’arte e la bellezza. L’intento sarà di valorizzare maggiormente il ricordo della sua grande capacità di comunicare con tutto sé stesso e della sua naturale attenzione e curiosità per gli esseri umani che lo circondavano, oltre a sottolineare le loro profonde mutazioni nel continuo passaggio tra presente e futuro.



L’ambizione della Fondazione sarà anche di colmare il vuoto culturale che si è creato con la sua immatura scomparsa, dando “nuova linfa” a tutte quelle attività che hanno rappresentato la sua vera ragione di vita: la ricerca in molteplici campi, oltre naturalmente quello musicale, come il teatro, l’arte, la pittura, la letteratura, la poesia, la fotografia e nella regia cinematografica, con cui si stava misurando personalmente.



La struttura organizzativa della Fondazione - Il Consiglio Direttivo sarà composto dai cugini di Lucio Dalla. Presidente: Donatella Grazia Vice Presidenti: Simone Baroncini e Andrea Faccani. Gli altri componenti il Consiglio Direttivo: Daria Grazia, Patricia Baroncini, Stella Caracchi, Stefano Caracchi, Cinzia Faccani, Annalisa Caligiuri, Alessandra Bonazzi Presidente Onorario :Umberto (Tobia) Righi. Il Comitato Tecnico (in fase di definizione), avrà un ruolo fondamentale per la vita e lo sviluppo delle attività della Fondazione. Sarà composto soprattutto da personalità qualificate in vari campi, principalmente in campo artistico.