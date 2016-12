22 giugno 2014 Lady Gaga e il suo "Batpig" Asia fanno arrabbiare gli animalisti di PETA La popstar si sa, ama esagerare. Questa volta però si è sbizzarrita fin troppo con il suo bulldog francese che su Instagram è apparso pieno di collane e orecchini Tweet google 0 Invia ad un amico

12:11 - Si chiama Asia ed è meglio conosciuta con i soprannomi di "Batpig" e "Little Monster". La cagnolina di Lady Gaga, un bulldog francese dal pelo nero come un pipistrello e lunghe orecchie su un corpo da maialino, sarà ormai abituata alle stravaganze della sua padrona ma gli animalisti no. Qualche giorno fa la popstar ha postato su Instagram delle immagini della piccola Asia conciata a festa: orecchini, collane e gioielli fin troppo pesanti adornavano il cucciolo dagli occhi tristi quasi fosse un accessorio o un peluche. Immediate le reazioni dell'associazione animalista PETA che ha richiamato ancora una volta la cantante:"E' una crudeltà, Lady Gaga può scegliere di decorare se stessa con abiti elaborati e anche scomodi, ma non può conciare un cane in questo modo considerandolo un accessorio di moda".