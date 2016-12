Kate Moss e Lindsay Lohan, litigata furiosa in un night di Londra

13:42 - Scenata di gelosia furibonda per Kate Moss, che ha avuto una violenta discussione con Lindsay Lohan in un night di Londra. Al centro del contendere le attenzioni dell'attrice nei confronti del marito Jamie Hince della modella. A quanto riporta il tabloid The Sun la top-model non ha gradito che la Lohan abbia chiacchierato col consorte, il chitarrista dei The Kills, dopo che i due avevano lavorato ad un progetto musicale lo scorso anno.

"La rivalità dura da un po' e Kate sembrava estremamente infastidita del fatto che Lindsay fosse rimasta in contatto con Jamie - ha rivelato una fonte al tabloid - Non è stata per niente contenta dell'arrivo di Lindsay nel Regno Unito. Non corre buon sangue tra di loro e sapeva che prima o poi si sarebbero incontrate in qualche locale".



La Lohan non ha però nessuna intenzione di fare le valigie e tornare negli States, visto che è arrivata nella capitale per debuttare a teatro con la pièce "Speed The Plow". Ma Londra è troppo piccola per due regine e c'è da aspettarsi che la Moss torni di nuovo a rivendicare il suo trono.