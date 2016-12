Lindsay Lohan, sideboob al ristorante

11:49 - Lindsay Lohan è stata protagonista dell'ennesimo siparietto piccante. Durante una cena londinese con alcuni amici, infatti, le sue curve non volevano proprio saperne di stare dentro l'abito e sono sgusciate fuori, per la gioia dei paparazzi. L'attrice ha cercato in tutti i modi di rimettere in riga il décolleté ribelle, aggiustandosi il vestito di lato, ma ormai era troppo tardi: i fotografi avevano giù immortalato le sue grazie.

Ma non sono i paparazzi il vero problema della Lohan. Pare infatti che l'attrice sia in fuga dalla sua "salvatrice" Oprah Winfrey. La conduttrice americana ha rilanciato la carriera dell'ex bad-girl di Hollywood rendendola protagonista di una serie sul suo network OWN, ma nel contratto avrebbe espressamente richiesto all'attrice di cambiare stile di vita.



Un'impresa quasi impossibile per Lilo, che non ha mai rinunciato davvero alle sue cattive abitudini. "Lindsay sta facendo tutto quanto è in suo potere per impedire ad Oprah di trovarla - ha svelato una fonte al Mirror - Si copre sempre la faccia per non essere riconoscibile e dichiara di essere a New York, quando invece è a Londra".