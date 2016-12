Justin Bieber rischia l'espulsione dagli USA

10:39 - Altri guai in arrivo per il bad-boy Justin Bieber. Dopo essere stato arrestato per guida in stato d'ebrezza il cantante canadese potrebbe infatti essere espulso dagli Stati Uniti. Sul sito della Casa Bianca è spuntata una petizione per chiedere la revoca della carta di soggiorno a Bieber: "Vorremmo che ad un elemento pericoloso, distruttivo e dipendente dalle droghe come Justin Bieber sia revocata la green card".

Perché la questione venga considerata dalla Casa Bianca servono 100mila firme e in un pochi giorni la proposta ne ha già raccolte più di 54.000. "Non è solo una minaccia per la sicurezza della nostra gente, ma ha anche una terribile influenza sui giovani della nostra nazione - si legge nel comunicato pubblicato online - We the people (lo strumento che permette ai cittadini di proporre le petizioni ndr.) chiede quindi l'espulsione di Justin Bieber dalla nostra società".