Justin Bieber insieme alla modella Chantel Jeffries la notte dell'arresto

11:23 - Era al fianco di Justin Bieber nella Lamborghini la notte dell'arresto e potrebbe essere proprio lei ad averlo cacciato nei guai. Si tratta della modella 21enne Chantel Jeffries che ha già all'attivo ben cinque arresti, uno dei quali per aggressione a mano armata. Sono lontani i tempi in cui Bieber faceva il fidanzatino con la brava ragazza Selena Gomez, ora che nella sua vita è entrata la sensuale bad-girl le cose sono cambiate.

A quanto riporta il Daily News la modella è un volto conosciuto alle forze dell'ordine. Nel 2011 Chantel è, infatti, finita in manette per aggressione a mano armata e per aver accoltellato una donna all'avambraccio sinistro "durante uno scontro fisico". In quest'ultimo caso, però, la vittima non ha sporto denuncia e la Jeffries è stata rilasciata su cauzione. Il "vizietto" che accomuna la modella a Bieber pare essere la passione per le corse clandestine e nel "curriculum" della modella compare anche un fermo per eccesso di velocità.



A detta della zia Nancy McCluskey, intervistata dal Daily News, Chantel sarebbe in realtà una ragazza tutta casa e Chiesa. "E' davvero brava, è una persona molto versatile e intelligente - ha dichiarato - E' stato uno shock per me sentire che era immischiata in questa faccenda. Non so cosa ci facesse con lui, ma sono sconvolta dal fatto che frequenti qualcuno con quel tipo di condotta".