Justin Bieber rilasciato su cauzione e pronto per disintossicarsi in clinica

10:51 - Justin Bieber è stato rilasciato su cauzione di 2.500 dollari (circa 1.900 euro). Il test dell'alcol, malgrado le notizie iniziali, non era alto perché entro i limiti previsti dalla legge della Florida. Tuttavia, lo stesso Bieber ha subito ammesso di aver fumato marijuana, bevuto birra e preso un mix di farmaci (anche lo Xanax) prima di mettersi alla guida. Cosa accadrà adesso? Probabile il ricovero in clinica di disintossicazione.

Durante l'interrogatorio Bieber avrebbe ammesso di aver avuto le pillole grazie alla madre. Peraltro i media hanno scoperto che i genitori del cantante hanno avuto un passato fatto di droghe e alcol. Insomma le premesse perché l'idolo delle ragazzine americane avesse qualche problema c'erano tutte. Detto questo, il giudice Joseph Farina della Corte della Florida è stato magnanimo e ha rilasciato Bieber grazie a una cauzione di appena 2.500 dollari.



Il 19enne è stato fermato a bordo di una Lamborghini gialla, affittata per 1.800 dollari al giorno, alle 4 di mattina, in stato confusionale mentre correva a 100 all'ora in una zona residenziale della città dove il limite è fissato a 50 km/h, facendo a gara con altri due amici a bordo di altre due macchine. Bieber era sulla sua Lamborghini gialla assieme ad una modella, un suo amico, anche lui cantante, Khalid Sharief, su una Ferrari, e un terzo a bordo di un'altra Lamborghini, ma rossa, hanno improvvisato una specie di gran premio notturno. La polizia appena ha intercettato le auto che correvano a folle velocità è entrata in azione. Inizialmente Bieber ha risposto molto male ad un poliziotto ed è per questo che è stato incriminato di resistenza a pubblico ufficiale non violenta. Adesso l'entourage del cantante sta cercando di convincerlo a disintossicarsi in una clinica di disintossicazione prima possibile. Ma lui accetterà?