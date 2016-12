Justin Bieber, fuga al mare con la modella

14:37 - Poche ore dopo il rilascio su cauzione, Justin Bieber ha pensato di recarsi con gli amici sulla spaggia a Panama. Il 19enne ha deciso così di ritagliarsi del tempo per rilassarsi dopo essere finito nell'occhio del ciclone per l'arresto dopo che la polizia lo ha "pizzicato" mentre correva e con la patente scaduta. Il cantante è stato raggiunto poi da Chantel Jeffries, la bad-girl bionda che era a bordo con Justin sulla Lamborghini gialla.

Insomma non si spengono i riflettori su uno dei cantanti più discussi dello showbusiness. A quanto pare Justin è realmente dipendente non solo dai farmaci ma anche dagli steroidi. Mix micidiale che assieme all'alcol di certo altera i sensi. Secondo la polizia il tasso di alcol era nella norma, secondo le leggi della Florida, ma per stessa ammissione di Bieber il problema è dipeso dal mix di farmaci, alcuni dei quali sono stati forniti proprio dalla madre della popstar. Per ora i media puntano il dito sul padre di Bieber, Jeremy Jack, che ha da sempre avuto problemi legati alla droga e all'alcol. Di certo però Justin, per ora, non sembra per nulla pentito di quanto è accaduto qualche giorno fa, anzi. Su Instagram ha pure postato un fotomontaggio con una sua foto associata a Michael Jackson. Delirii di onnipotenza?