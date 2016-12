Justin Bieber è dipendente dagli steroidi

15:01 - La causa delle bravate di Justin Bieber non sarebbero né le droghe né le cattive compagnie, ma la dipendenza da steroidi. A quanto riporta il Sun la popstar avrebbe abusato di Clenbuterol, un farmaco che si usa comunemente sui cavalli. Justin avrebbe iniziato a usarlo dopo aver scoperto che gli permetteva di definire in fretta i muscoli. Intanto su Instagram il cantante ha pubblicato una foto in cui appare in posa come Michael Jackson.

"Nonostante beva e fumi marijuana, Justin ha iniziato ad assumere gli steroidi per farsi la tartaruga - ha rivelato una fonte al Sun - Il suo fisico si sta trasformando in poco tempo e il suo comportamento sta diventando incontrollabile e stravagante".



Intanto su Instagram Bieber ha rotto il silenzio, pubblicando uno scatto in cui assume la stessa posa di Michael Jackson, con a lato la didascalia "Cos'altro possiamo dire", che fa riferimento ad un brano di Jay-Z. La foto a fianco a quella di Bieber ritrae Jacko nel 2006, quando venne assolto dall'accusa di molestia su minori e si presentò ai fan in piedi sul tettuccio di un'auto.