Jennifer Hudson: "A 16 anni cantavo nei club gay come una drag queen"

Jennifer Hudson a 32 anni ha deciso di cambiare radicalmente look. Eccola bombastica e sexy per il nuovo servizio fotografico su V Magazine. Décolleté in bella vista e addome piatto, la cantante vive una nuova vita. Però la gavetta è iniziata prestissimo: "A 16 anni andavo nei club gay per cantare come le drag queen, muovendo solo il labiale e imitando dive come Whitney Houston. Mi pagavano 25 dollari a canzone".

Ma oggi le cose sono cambiate: "All'inizio della mia carriera ero solo una solista che cantava le canzoni di altre persone. Ora ho davvero voglia di essere un artista. Voglio divertire la gente e dar loro sollievo per le loro preoccupazioni". E l'amore? "Amo solo la musica. Non riesco proprio a farne a meno".