James Franco seduce minorenne

11:04 - James Franco beccato su Instagram mentre cerca di avere un appuntamento con una 17enne. L'attore di Hollywood avrebbe fatto delle avances a Lucy Clode, scozzese in visita a New York. Ma la notizia puzza di bruciato. Sia perché l'attore avrebbe peccato di un'ingenuità eccessiva sia perché è in uscita "Palo Alto", film in cui, guarda caso, James è un allenatore che seduce una 14enne, interpretata da Emma Roberts.

Frasi inequivocabili - Negli stralci delle conversazioni, James avrebbe chiesto l'età alla giovane che avrebbe risposto: "Quasi 18 anni". L'attore avrebbe poi chiesto esplicitamente di incontrarla e, come conferma sulla sua identità, avrebbe anche inviato delle foto con il nome dell'adolescente scritto sopra un biglietto.



Cosa non si fa per il successo - Una mossa che ha tutta l'aria di un'operazione pubblicitaria viste le affinità con la trama di "Palo Alto". Anche perché, dopo la notizia, l'attore ha condiviso una sua immagine su Instagram con le parole: "Perché sei assetato di minorenni?" Nella didascalia del post, che è poi stato cancellato, la frase: "Non lo sono! Spero che i genitori tengano le loro adolescenti lontano da me. Grazie!!"