14 marzo 2014 Lindsay Lohan dimentica la sua sexlist al bar dell'hotel L'attrice vanta perfomance con molti vip, da James Franco a Adam Levine passando per Justin Timberlake e Zac Efron Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:42 - Lindsay Lohan non ha più segreti. Qualche sera fa, ubriaca al bar dell'hotel, ha scritto su un tovagliolino tutti i nomi delle celebrities con cui è andata a letto salvo poi dimenticarsi il "pezzo di carta" sul bancone. Inutile dire che la lista è diventata subito virale anche perché la bad girl vanta nomi di tutto rispetto, da Joaquin Phoenix a Zac Efron senza risparmiarsi nemmeno Justin Timberlake e James Franco.

Pubblicata dal sito In Touch, e in parte censurata per non rovinare troppe relazioni, a giudicare dal numero di colonne che si vedono nel foglietto i vip che hanno dormito con la Lohan non sono proprio pochi. Dopo essersi dichiarata bisessuale e aver avuto una storia ufficiale con la dj Samantha Ronson, Lindsay non ha perso tempo e ha "fatto numero".



Nessuna preferenza, biondi e mori, cantanti e attori, tutti sono caduti tra le sue braccia, conquistati da chissà quale asso nella manica. Chissà se nel suo docu-film "Lindsay" la starlette avrà raccontato nei dettagli anche le performance dei suoi amanti. C'è da scommetterci che gli altri nomi non resteranno segreti a lungo. D'altronde si sa, quando si tratta di corna nessuno è davvero al sicuro...