11:37 - Lindsay Lohan sembra rinata dopo l'ultima disintossicazione in clinica. L'attrice è apparsa in gran forma al talk show "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" per presentare il suo docu-film "Lindsay". Ma il conduttore l'ha coinvolta in un gioco di carte. La penitenza? Bicchierate d'acqua in faccia. Ovviamente alla fine ha vinto la Lohan e Fallon era tutto bagnato.