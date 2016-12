21 febbraio 2014 Christina Aguilera di nuovo incinta Solo pochi giorni fa la cantante aveva annunciato su Twitter il matrimonio con il produttore Matt Rutler Tweet google 0 Invia ad un amico

09:27 - Solo pochi giorni fa annunciava il matrimonio su Twitter, adesso si scopre che Christina Aguilera è incinta. Insomma, la cantante 33enne è davvero felice con il produttore Matt Rutler. La star ha condiviso con i suoi followers l'anello di fidanzamento, ma tace sul lieto evento. A spifferare la notizia ai media ci ha pensato un amico comune della coppia. Per la coach di The Voice si annuncia un anno ricco di novità.

Christina è già mamma di Max, 6 anni, nato dall'unione con Jordan Bratman. Un matrimonio burrascoso, che ha segnato molto la cantante, sia per la lunga lotta per la custodia del figlio sia per le finanze che sono state prosciugate dall'ex. Adesso la star è pronta a ripartire: con il lavoro che va a gonfie vele, un nuovo uomo, un matrimonio e un figlio. Si può sperare di meglio?