Christina Aguilera pronta alle nozze con Matt Rutler

10:00 - Profumo di fiori d'arancio per Christina Aguilera, che è pronta a convolare a nozze con il fidanzato Matt Rutler, al suo fianco ormai da tre anni. La cantante ha condiviso il momento con i suoi follower, mostrando su Twitter la mano impreziosita dall'anello. "Mi ha fatto la proposta e ho risposto..." ha commentato Xtina a margine dello scatto, ricevendo decine di messaggi di auguri e felicitazioni.

Solo fino a qualche tempo fa la Aguilera non sembrava propensa a sposare il suo Matt. Il divorzio dall'ex marito Jordan Bratman le aveva infatti prosciugato le finanze ed era spaventata all'idea che potesse succedere di nuovo, vista la situazione economica non proprio solida del compagno.



"Matt si è proposto a Christina almeno tre volte, lui la vuole disperatamente sposare - aveva rivelato una fonte vicina alla coppia al "National Enquirer" - Christina giura di amarlo, ma la sproporzione tra i loro rispettivi patrimoni è una grande fonte di preoccupazione. Quando hanno iniziato a frequentarsi Matt era un assistente di produzione poco pagato. Non ha mai soldi, a meno che non sia Christina a darglieli". Chi la dura la vince però e ora il povero "cenerentolo" è finalmente riuscito ad impalmare la sua principessa.