Christina Aguilera, sexy sterminatrice di uomini

10:17 - Dopo alcuni teaser per far crescere l'attenzione attorno al suo ritorno, Christina Aguilera ha finalmente pubblicato il suo nuovo video "Your Body", che fa da apripista all'album "Lotus" che uscirà il 13 novembre. Christina torna più burrosa che mai con capelli eccentrici (rosa è il suo colore preferito) e come una sterminatrice di uomini. Prima provoca e fa sesso con le sue "prede" e poi le uccide.

Non c'è sangue quando Christina uccide le vittima ma liquido colorato e in un caso addirittura coriandoli. Un modo originale per evitare la censura e mantenere la leggerezza che contraddistingue le immagini della clip.



"Questo album esprime la mia personalità e parla di libertà – dice Christina Aguilera – Negli ultimi anni ho attraversato un periodo difficile e questo disco per me rappresenta una rinascita. Parla di libertà ed è un ritorno alle radici, rappresenta quella che sono e quello che amo fare".