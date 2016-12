Beyoncé abbracciata alla sorella Solange

10:57 - Dopo il comunicato stampa, arriva la prima foto che sancisce la pace tra Beyoncé e la sorella Solange. Eccole infatti apparire sul profilo Instagram della popstar abbracciate, sorridenti e serene. Dopo la rissa in ascensore pare che sia arrivato anche il chiarimento con Jay Z. Intanto le due sembrano più unite che mai.

Per allontanare ogni dubbio, Beyoncé postando la foto ha riportato anche il luogo e la data: "New Orleans May17th 2014". La tempesta è definitivamente passata. E ora le sorelle sembrano addirittura più affiatate di prima, tanto che c'è chi giura che sarà proprio Solange ad aprire i concerti della popstar. Il tour con il marito Jay Z sta infatti per partire, la coppia ha diffuso in Rete un video promozionale. Insomma, saranno di nuovo tutti e tre, ma il finale potrebbe riservare ancora delle sorprese.