Solange cancella le foto della sorella Beyoncé da Instagram

14:48 - Si infittisce il mistero sulle botte che Solange Knowles, sorella di Beyoncé, ha dato in ascensore al cognato Jay-Z. Sul Web circolano molte versioni, su tutte l'intolleranza di Solange per l'atteggiamento da padre-padrone di Jay-Z oltre a un presunto tradimento, in ogni caso due sono le certezze. La prima è che Solange ha cancellato le foto della sorella da Instagram e la seconda è che Beyoncé ha pubblicato diverse foto con lei.

Intanto resta anche il mistero su come il filmato sia finito in Rete. Il direttore dello Standard Hotel di New York City si è scusato pubblicamente e si è detto stupito per come le immagini, riprese in ascensore e protette dalle regole ferree della privacy, siano potute finire sul Web. "Faremo le nostre indagini e puniremo i colpevoli", recita una nota. L'entourage di Beyoncé invece ha specificato: "Se avessimo saputo che stava per essere pubblicato quel video l'avremmo bloccato, purtroppo non sempre tutto è sotto il nostro controllo". Dunque ci sono stati altri casi di liti nella famiglia di Beyoncé?