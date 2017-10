Jay Z, la sorella di Beyoncé lo picchia

Ci sono problemi in casa di Beyoncé . Il sito americano Tmz ha diffuso un video shock da una telecamera interna ad un ascensore in cui si vede la sorella della cantante, Solange , picchiare violentemente il cognato Jay-Z. Tra loro Beyoncé è rimasta in silenzio lasciando agire la guardia del corpo a dividere i due. Secondo alcuni siti americani Solange sarebbe esplosa contro il rapper perché troppo oppressivo nei confronti della moglie.

In particolare è "Hollywood Life" a riportare le indiscrezioni di fonti vicine alla coppia, secondo le quali Solange non sopporta come Jay-Z controlli Beyoncé in tutto quello che fa e prenda tutte le decisioni. La stella del pop, di fronte all'ingerenza del marito, non avrebbe mai pronunciato una parola e non si sarebbe mai difesa. E a quel punto è intervenuta la sorella.



Le telecamere all'interno di un ascensore dello Standard Hotel a New York dove si è svolto l'after party, mostrano come Solange abbia iniziato ad agitarsi e a scalciare contro il cognato. Poi si vede l'intervento di una guardia del corpo che però non riesce subito a bloccare la donna infuriata, e che nel frattempo riesce a colpire Jay Z nelle 'parti basse'. Il filmato è senza audio, ma lascia intravedere Beyoncé che cerca di calmare la sorella.