Beyoncé: "Pace tra Solange e Jay Z"

10:27 - Dopo la rissa in ascensore, i pettegolezzi e le ripicche sui social network arriva la pace a casa di Beyoncé. Con un comunicato ufficiale, la cantante stempera infatti gli animi e chiarisce una volta per tutte la situazione, rassicurando tutti: "Jay Z e Solange si sono chiariti, siamo una famiglia, capitano queste cose e ci vogliamo bene". Anche se ancora non si conosce il motivo che ha scatenato la lite.

"Sono state molte le speculazioni e le ipotesi su cosa abbia scatenato l'infelice incidente .- si legge nel comunicato ufficiale - Ma la cosa più importante è che la nostra famiglia abbia saputo affrontarlo. Jay e Solange si sono presi ciascuno la propria parte di responsabilità per quello che è successo".



Insomma, i due cognati si sono chiesti "reciprocamente scusa". E ora giurano di aver "voltato pagina". Il comunicato nega inoltre che Solange "fosse ubriaca e avesse avuto un comportamento sopra le righe per tutta la sera". Quella di Beyoncé è dunque una famiglia come tante, alle prese con qualche problemino: "Ci amiamo e soprattutto siamo una famiglia. Ci siamo lasciati il litigio alle spalle e speriamo che tutti possano fare lo stesso".