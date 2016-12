Angelina Jolie: "Dopo aver interpretato Cleopatra potrei smettere"

14:03 - Si sa, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Soprattutto se a parlare di un ritiro dalle scene è Angelina Jolie. L'attrice già nel 2010 aveva dichiarato che stava pensando di lasciare il cinema, poi ha smentito. E ora ci risiamo. La star alla BBC Radio ha parlato del progetto su Cleopatra: "Uno di quei personaggi in cui senti di dover mettere tutta te stessa e poi senti di dover dire la parola fine. E' un modo per finire in grande stile".